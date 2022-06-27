"Игрок в кальмара" из Казахстана напал на АЗС

27 июн. 9:51

Мужчина совершил нападение на автозаправку в маске из популярного корейского сериала "Игра в кальмара", сообщает пресс-служба департамента полиции Усть-Каменогорска.

"На оперативный канал "102" УП Усть-Каменогорск поступило обращение о том, что ночью неизвестный мужчина в маске из популярного сериала "Игра в кальмара", зашел в АЗС по улице Грейдерная, где угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил деньги в сумме свыше двух млн тенге, которые находились в инкассаторских сумках", – говорится в сообщении.

Преступником оказался 40-летний мужчина, полиция задержала его в течение нескольких часов. Украденные средства сотрудники нашли в машине задержанного, а дома изъяли и игрушечный пистолет, которым злоумышленник угрожал продавцу

В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.