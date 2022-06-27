Военно-Грузинскую дорогу смыло в Терек

Минувшей ночью Терек вышел из берегов из-за обильных осадков - трассу между Россией и Грузией размыло, движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге запрещено.

Запрет на движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ был введен в воскресенье вечером из-за непогоды в Грузии, сообщали ранее в Главном управлении МЧС России по республике Северная Осетия-Алания.

Из-за повреждения дороги Грузия временно закрыла сухопутный таможенный пункт "Казбеги" на границе с Россией. "Из-за обильных дождей поднятые реки (Терги и Девдорак) повредили участок дороги, соединяющей Грузию и Россию вблизи границы с Российской Федерацией (165-й километр Дариали-Ларс). Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются", - говорится в заявлении на сайте Службы доходов минфина Грузии.

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует, что трасса повреждена на 136 км (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, поврежден 80-метровый участок автодороги.

Движение всех видов транспорта запрещено до принятия соответствующих мер. При этом спецтехника сможет начать работу только после того, как уровень воды в Тереке спадет.

Представители соответствующих служб Департамента автомобильных дорог находятся в зоне стихии и изучают текущую ситуацию на местах, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Погода в Северной Осетии также ухудшается, 27 и 28 июня на территории республики местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с, в горах возможен сход селевых потоков. Движение транспорта по Военно-грузинской дороге и Транскавказской магистрали временно приостановлено из-за риска селей и камнепадов, сообщил в понедельник вице-премьер республики Ирбек Томаев. "На дорогах республики скопление транзитного грузового транспорта насчитывает 1,2 тыс единиц", - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, в форс-мажорные времена значимость альтернативных транспортных коридоров для мировой экономики резко возрастает. "Поэтому постоянно растет потребность в маршрутах, которые обеспечивали бы большую стабильность грузоперевозок, чем уже существующие, как Военно-Грузинская дорога. Один из подобных альтернативных путей для России и других стран региона – это Зангезурский коридор. В целом железные и автомобильные дороги, идущие из России через территорию Азербайджана во всех направлениях – в Иран, в Армению, в Турцию, даже в Грузию – являются стабильными маршрутами", - подчеркнул он.



"Необходимо максимально развивать транспортную инфраструктуру в регионе, дабы были максимально доступны грузоперевозки в любом направлении. Проекты транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" было бы разумно не только развивать, но и объединять, для этого их участникам требуется консолидироваться и работать вместе. При этом ориентироваться стоит прежде всего на потребности стран, способных инвестировать в эти проекты. К примеру, Иран, у которого множество экономических проблем, не может взять на себя инициативу. Россия, в свою очередь, вкладывает большие инвестиции в развитие транспортных коридоров. То же можно сказать об Азербайджане и Турции, которые реально оценивают ситуацию и вкладываются в рост собственной и региональной экономики. В будущем такие проекты, как Зангезурский коридор, обеспечат устойчивое развитие наших экономик и кооперацию между нашими странами, а это самое главное", - сообщил Эмин Гарибли.



Эксперт UNEC ожидает, что спрос на грузоперевозки по Зангезурскому коридору вместо Военно-Грузинской дороги будет высоким. "Надо отметить, что спрос на перевозку товаров по азербайджанским маршрутам сейчас таков, что мы даже не можем обеспечить его в полной мере. Речь о товарах, которые переправляются из Китая в Европу по "Баку-Тбилиси-Карс". Открытие Зангезурского коридора позволит обеспечить растущий спрос с азиатской стороны и одновременно открыть стабильный путь транспортного сообщения для России. Здесь важно подходить к теме не с точки зрения конкуренции, а именно с точки зрения кооперации и совместно работать над созданием надежных маршрутов поставок товаров. Тут полная аналогия с нефтяным рынком, где множество поставщиков объединены в формат ОПЕК+, приносящий выгоду всем участникам. Нам нужно сотрудничать, упрощать таможенные и логистические отношения, чтобы добиться устойчивости нашего региона", - призвал экономист.