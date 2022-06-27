В Германии рассказали о новой ловушке Путина Западу

27 июн. 9:32

Российский лидер Владимир Путин готовит западным странам новую сырьевую ловушку, сообщает немецкое издание Die Welt.

В газете пишут, что в Боливии находятся крупнейшие месторождения лития в мире. Сама страна в поисках партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По мнению авторов, Россия является таковым претендентом.

"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", - сказано в статье.

Журналисты отмечают, что сейчас у России есть отличные шансы победить в "литиевом покере", а Европа попадет под еще одну сырьевую зависимость от Москвы.

Как заявили в американской геологической службе, в Боливии находятся рекордные 20 млн тонн запасов лития, опережая по этому показателю Аргентину и Чили.

"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", - подытожили в статье.