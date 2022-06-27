Песков: Россия подготовилась на случай отключения от глобального интернета

27 июн. 9:27

Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно, но даже если это произойдет, отечественный интернет будет работать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат", - заявил Песков на завершившемся ПМЭФ-2022.

По его словам, сама "Россия его отключать не собирается". "А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим", - пообещал Песков.

Он подчеркнул, что ситуация 1991-го года, "когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки", не повторится.

Ранее в Минцифры объяснили, что если Россию отключат от европейских точек обмена интернет-трафиком, то она сможет получать его из Азии, "Ростелеком" готов к такому сценарию.