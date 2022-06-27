Смертельное ДТП остановило трассу "Таврида"

27 июн. 9:15

На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись два автомобиля, в результате погибли три человека, на дороге образовался большой затор.

"26 июня 2022 года около 17 часов на автодороге "Таврида" в районе поселка Зуя автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями марки Renault и Nissan, которые находились на автодороге в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

В ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Renault, по данным МВД Крыма, среди погибших - 15-летний подросток.