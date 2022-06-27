В Киргизии объявлено экстренное предупреждение

27 июн. 8:00

МЧС Киргизии объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящим наступлением аномально жаркой погоды на территории страны

"27-30 июня на территории республики объявлено штормовое предупреждение, поскольку ожидается аномально жаркая погода", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков, в эти дни воздух прогреется в Чуйской области до 38 градусов по Цельсию в тени, а в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской до 40 градусов.

"Те, кто имеет проблемы со здоровьем, по возможности должны максимально сократить перемещения по городу в эти дни", - предупреждают спасатели, передает РИА Новости.