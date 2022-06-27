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Авария унесла пять жизней в Атырауской области

Авария унесла пять жизней в Атырауской области

Пять человек погибли в результате аварии на автотрассе Доссор-Кульсары-Бейнеу.

По данным департамента полиции Атырауской области, на 31 километре трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson и четыре его пассажира погибли на месте.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe госпитализированы, передает Sputnik Грузия.

По данному факту ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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