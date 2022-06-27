Япония продолжит политику введения санкций против России

27 июн. 7:05

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что руководство страны расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью.

Помимо этого официальный Токио поддержит запрет на импорт российского золота и остановит предоставление аудиторских услуг.

"Находимся на историческом перепутье. Вопрос заключается в том, сможем ли мы сохранить мировой порядок, основанный на правилах. В рамках Совета Безопасности ООН не получается принимать достаточные меры", - добавил на саммите G7 в Германии, передает РИА Новости.