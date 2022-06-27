Ушел из жизни Юрий Горобец

27 июн. 6:25

Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье на 91-м году жизни.

"Советский и российский актёр театра и кино. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь – при Борисе Морозове", - сообщили на сайте театра имени Пушкина.

Зрители помнят его в ролях Глуховцева в "Днях нашей жизни", Давыдова в "Поднятой целине", Амилькара в спектакле "Мсье Амилькар платит", Кнурова в "Бесприданнице", Гаврилы Пантелеевича в "Женитьбе Белугина" и многих других".