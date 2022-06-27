Обзор СМИ Кавказа 20 - 26 июня

Подводя итоги консультаций с российской стороной по проведению референдума об объединении Южной Осетии и России, которые прошли в Москве в начале июня, президент РЮО Алан Гаглоев заявил, что российская сторона не была проинформирована предыдущим руководством страны о намерении провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения, пишет газета "Южная Осетия".

"Проведение референдума с российскими коллегами не обсуждалось и даже не согласовывалось. Об этом стало известно в ходе консультаций югоосетинской делегации с российскими официальными лицами. С российской стороной у нас есть Договор о союзничестве и интеграции, подписанный 18 марта 2015 года, первая статья которого предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора", — разъяснил президент. Он подчеркнул, что югоосетинская делегация довела свою позицию до российских коллег, отметив, что народ Южной Осетии за проведение референдума и республика хочет войти в состав РФ. По его словам, в ходе диалога выяснилось, что при проведении референдума РЮО нарушает первую статью Договора о союзничестве и интеграции. Кроме того формулировка вопроса проведения референдума: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" вызывает серьезные вопросы. Поэтому договорились разработать конкретную формулировку, поскольку в состав России можно войти как отдельный субъект или как отдельный субъект с последующим объединением с Северной Осетией. Этот вопрос необходимо обсудить в парламенте республики, с участием общественности.

По итогам встречи было принято заявление. В нем подчеркивается, что в соответствии с Конституцией и законами РЮО решения, принятые на референдуме, обладают высшей юридической силой и подлежат обязательному исполнению всеми органами государственной власти и гражданами республики. Однако юридически не проработанная формулировка вынесенного на референдум вопроса исключает какую-либо возможность его исполнения. Разные попытки предварительного или последующего толкования предлагаемого решения по референдуму могут быть квалифицированы как обман избирателей и дискредитировать легитимность самого референдума. С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление РЮО к интеграции и воссоединению с Россией, участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что инициативной группе по проведению референдума следует сформулировать юридически выверенный вопрос (вопросы), подлежащие внесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения уполномоченным органам провести необходимые консультации с российской стороной о формах дальнейшей интеграции РЮО и РФ.

Напомним, указ о проведении референдума, назначенного на 17 июля, подписал тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время его предвыборной кампании на пост главы РЮО. Вновь избранный президент Алан Гаглоев принял решение о приостановке указа. Он пояснил, что полностью поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, но дал поручение провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с процедурой. Гаглоев также заявил о недопустимости одностороннего решения проблем, касающихся законных прав и интересов России.

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Транспортный коридор "Север – Юг", призванный соединить через Дагестан Россию с Азербайджаном, Ираном, Индией и другими странами Востока, обретает особую актуальность. Если ранее задача развития транспортного коридора стояла на перспективу, то теперь она приобретает срочный характер, так как маршрут станет основой транспортного сообщения России. Эту мысль высказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе недавнего рабочего визита в Дагестан.

Как пишет газета "Дагестанская правда", именно в таком контексте в последние годы поэтапно модернизируется транспортная инфраструктура региона. Теперь масштабное строительство федеральных трасс, мостов, развязок, модернизация торгового порта, наращивание мощностей аэропорта Махачкалы – все эти объекты соберут в единый крупный транспортный логистический хаб. Увеличение пассажиропотока по воздушным и иным транспортным артериям республики уже перешло в устойчивую динамику. Ныне единственный в России незамерзающий и глубоководный Махачкалинский морской торговый порт стал значительно эффективнее загружать имеющиеся у него мощности. Порт способен принимать суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра. Его инфраструктура включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год. Имеются железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн.

С начала года объем перевалки зерна через торговый порт вырос почти в два раза. За этот период отгружено более 95 тыс. тонн зерна, поступающего в порт, как правило, автомобильным транспортом из КБР, Чечни и Ставропольского края, для отправки в Иран. Через порт также проходят иные грузы, к примеру, цемент и строительные материалы. Судя по параметрам лишь одного зернового терминала порта мощностью в 0,5 млн тонн в год, достигнутые результаты далеко не предел. Однако из-за отсутствия технологического оборудования, в частности контейнерной перевалки, загрузить мощности порта полностью ныне невозможно. При этом загруженной остается сухопутная граница, здесь выстраиваются большие очереди, и стоит задача оптимизировать этот маршрут. Будут организованы дополнительные места хранения товаров, зоны таможенного контроля и хранилищ за пределами порта.

Межправительственное соглашение о создании коридора "Север — Юг" было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. В период с 2000 по 2002 года по коридору были направлены сотни индийских контейнеров. Однако в дальнейшем, ввиду многих обозначившихся технических сложностей, контейнерные перевозки ограничились маршрутом Россия — Иран — Россия. Тем не менее проект по-прежнему оставался привлекательным и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия. Подали заявки на присоединение Турция и Украина.

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Чеченская газета "Вести республики" со ссылкой на пресс-службу главы ЧР, сообщает, что региону одобрена заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8,7 млрд. рублей. По словам председателя правительства Муслима Хучиева, средства кредита будут направлены на строительство объекта собственной генерации электроэнергии мощностью 48 мВт в рамках мероприятий по модернизации цементного завода "Чеченцемент". Такой шаг позволит сократить расходы на электроэнергию в среднем на 413,7 млн. рублей в год. Начать строительство объекта планируется уже в следующем году. Всего на развитие завода будет направлено 22,9 млрд. руб. до 2039 года, что позволит в более чем два раза увеличить объемы производства и создать порядка 150 новых рабочих мест. Ранее была одобренная заявка ЧР на получение ИБК в сумме 5,2 млрд. рублей. Это позволит реализовать восемь крупных инвестпроектов в республике, в рамках которых планируется строительство и реконструкция 20 объектов коммунального хозяйства. В частности, до 2037 года будет введено 1,2 млн. кв. метров жилья.

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На встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и руководителя КСК "Курорты Северного Кавказа" Хасана Тимижева в ходе Петербургского экономического форума было получено подтверждение о готовности корпорации финансировать порядка 11 простаивающих предприятий республики, которые, при небольших вложениях, возможно запустить, сообщили газете "Сердало" в пресс-службе главы Ингушетии. Как пояснил Калиматов, часть предприятий была ранее передана в долгосрочную аренду, но неэффективно использовалась, на текущий момент они нуждаются в инвентаризации. Завершение этого процесса приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению налогового потенциала. "Это очень серьезна победа для региона, потому что мы шли к решению этого вопроса на протяжении долгих лет. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки только после поручений Александра Валентиновича Новака, который продолжает оказывать большое внимание и поддержку республики в важных для нас вопросах. За что мы ему очень признательны и благодарны", — подчеркнул глава Ингушетии. На встрече также обсуждался вопрос связанный с постройкой горнолыжной трассы на всесезонном курорте "Армхи", которая вызовет интерес у любителей экстремальных видов спорта в зимний период.

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Власти Карачаево-Черкесии сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. В регионе впервые введён мораторий как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний, по плановым и внеплановым проверкам. С 10 марта 2022 года отменены все начатые проверки. Лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены, отменена госпошлина на заявление в рамках получения лицензии. Сроки действия сертификатов и деклараций, истекающих до 1 сентября 2022 года, продлены на год, информирует местная газета "День республики".

В республике создан штаб по финансово-экономическому развитию КЧР. Его решением уже утвержден первый "пакет" мер региональной поддержки экономики, который, помимо указанных выше мер, содержит такие, как предоставление каникул, отсрочки по уплате арендных платежей для МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества; снижение размера платежей до 50% на коммунальные платежи, налоги, иные обязательные платежи для МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества в 2022 году и другие. Как сообщил министр экономического развития КЧР Али Накохов, сейчас готовится второй "пакет", который будет содержать меры по снижению на 50% стоимости патента для индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2022 года и осуществляющих деятельность в области перевозки грузов автомобильным транспортом в междугородном сообщении; производства молочной продукции, разработки компьютерного программного обеспечения, сбора и обработки вторичного сырья, утилизации отходов, услуги связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции; обслуживанием сельскохозяйственного производства. Также прорабатывается вопрос налоговых послаблений для определенных категорий субъектов МСП. В Управлении ФНС РФ по КЧР возобновил работу региональный ситуационный центр. В его задачи входит мониторинг и выработка мер поддержки бизнеса и граждан. Для обращения в РСЦ создан специальный почтовый ящик sc.r0900@nalog.ru. Все поступающие обращения систематизируются и направляются в федеральный ситуационный центр ФНС РФ для выработки необходимых решений.

В результате таких мер, принятых и реализованных правительством РФ этой весной, в целом по стране проверки сократились в шесть раз. Ожидается, что это сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в год. Высвободившихся контролеров переориентировали на профилактику налоговых нарушений. В работу запустили каналы обратной связи. В случае несогласия с решением органа контроля, желающие могут подать жалобу по системе досудебного обжалования.