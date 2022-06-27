Премьер-министр Шри-Ланки: "Наша экономика потерпела крах"

Мягкий климат, чудесная природа, низкие цены сделали Шри-Ланку, которая к тому же дает всем туристам полную свободу для путешествий, одним из любимых мест отдыха россиян. Из-за майских беспорядков спрос на туры снизился, но сейчас туроператоры заговорил о том, что политическая ситуация на острове стабилизировалась и перебоев с электричеством нет.

Однако вчера Шри-Ланка подняла цены на топливо, когда официальные лица из США прибыли для переговоров, чтобы поддержать островное государство в условиях самого тяжелого экономического кризиса с момента обретения независимости в 1948 году, передает Аль-Джазира.

Ceylon Petroleum Corporation (CPC) сообщила, что подняла цены на дизельное топливо, широко используемое в общественном транспорте, на 15 процентов до 460 рупий (1,27 доллара США) за литр, а бензин - на 22 процента до 550 рупий (1,52 доллара США) за литр (около четырех литров на галлон). Объявление было сделано на следующий день после того, как министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что поставки нефти будут отложены на неопределенный срок. Виджесекера сказал, что нефть, которая должна была прибыть на прошлой неделе, не поступила, а поставки, которые должны были прибыть на следующей неделе, также не доедут до Шри-Ланки из-за "банковских" причин. Министр извинился перед автомобилистами и призвал их не стоять в длинных очередях возле насосных станций. Многие оставили свои автомобили в очередях, надеясь пополнить запасы, когда поставки будут восстановлены. Официальные источники сообщили, что оставшихся запасов топлива на острове хватило примерно на два дня, но власти сохранили его для основных нужд.

Делегация Министерства финансов и Госдепартамента США прибыла на переговоры, чтобы "изучить наиболее эффективные способы для США по оказанию поддержки нуждающимся ланкийцам", сообщило посольство США в Коломбо. "Наши усилия по поддержке экономического роста и укреплению демократических институтов никогда не были более важными", - заявила посол США Джули Чанг в своем заявлении. Посольство заявило, что за последние две недели выделило 158,75 млн долларов на оказание помощи гражданам Шри-Ланки.

ООН уже обратилась с чрезвычайным призывом о сборе 47 миллионов долларов, чтобы накормить наиболее уязвимые слои 22-миллионного населения острова. По данным ООН, около 1,7 миллиона граждан Шри-Ланки нуждаются в помощи, при этом четверо из пяти человек сокращают потребление пищи из-за острой нехватки и стремительного роста цен.

На прошлой неделе правительство закрыло неосновные государственные учреждения и школы на две недели, чтобы сократить поездки на работу из-за энергетического кризиса. Несколько больниц по всей стране сообщили о резком падении посещаемости медперсоналом из-за нехватки топлива.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе предупредил парламент в среду, что впереди еще много трудностей. "Наша экономика столкнулась с полным крахом, - сказал Викрамасингхе. - Сейчас мы сталкиваемся с гораздо более серьезной ситуацией, помимо простой нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия".

Будучи не в состоянии погасить свой внешний долг в размере 51 млрд долларов, правительство объявило о дефолте в апреле и ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможной финансовой помощи.