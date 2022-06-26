Турция не станет подключаться к антироссийским санкциям

26 июн. 21:56

Турция не будет подключаться к санкциям против России, думая о своей экономической выгоде, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Haberturk.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников", - объяснил он.

Калын подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции Западу, и в этом вопросе "есть понимание".

"Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", - добавил представитель турецкого лидера.