В Крыму ввели режим ЧС из-за ливней

26 июн. 21:43

Власти Симферопольского района Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, пишет "Интерфакс".

"На территории Симферопольского района введен режим ЧС. Количество подтопленных домовладений уточняется", - заявили в пресс-службе районной администрации.

За сутки в регионе выпало больше месячной нормы осадков - 124 мм.

В двух поселениях разрушены дамбы. В районе Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг". В Симферополе поврежден мост через реку Салгир. Движение по улице Толстого перекрыто, причиной обрушения дорожного покрытия стал высокий уровень воды в реке Салгир и размытие конструкций.

Подтопления фиксируются в 13 населенных пунктах Крыма, в том числе в Симферополе.

В Крыму действует штормовое предупреждение, прогнозируется подъем уровня воды в реках.