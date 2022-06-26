Главными покупателями жилья в Анталье стали россияне

26 июн. 21:00

Иностранцы за последние пять лет приобрели в Анталье более 41,7 тыс объектов недвижимости, лидерами среди иностранцев-покупателей являются россияне, пишет Anadolu.

"Из Антальи осуществляется более 100 прямых рейсов в десятки стран. Сюда приезжают на постоянное проживание со многих уголков мира. Не прекращаются инвестиции местных и мировых брендов", - отметил председатель правления компании-застройщика в Анталии Helmann Селман Озгюн.

В Анталье иностранцами с 2017 по 2021 год куплено 41,7 тыс объектов жилья, из них 7 978 приобрели россияне. Также жилье в Анталье активно скупают граждане Ирана - 4 396 объектов, граждане Германии - 3 848 объектов. "В первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания", - перечислил Озгюн.