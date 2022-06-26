Рок-фестиваль "Тамань" проведут в центре Новороссийска

26 июн. 20:54

Фестиваль "Тамань - полуостров свободы" в этом году пройдет на стадионе в Новороссийске.

Ранее ежегодный байкерский музыкальный фестиваль перенесли из Темрюкского района на Суджукскую косу в Новороссийске, однако минприроды края отказало в проведении фестиваля на особо охраняемой природной территории.

"Нам очень хотелось провести фестиваль в более привычной локации для наших гостей, но ряд факторов не позволяют сделать это в текущем году. После долгих раздумий и совещаний мы приняли решение не отменять и не переносить фестиваль на будущий год, а провести "Тамань 2022", как и планировали с двумя сценами и со всеми запланированными участниками, с 11 по 14 августа в Новороссийске на центральном стадионе", - сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале выступят Гарик Сукачев, Кипелов, Вадим Самойлов и "Агата Кристи", Lumen, Эпидемия, Наив, Психея, "Эльфийская рукопись" и другие российские музыканты.