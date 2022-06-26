Иран снова запустил ракету в космос

26 июн. 20:40

В Минобороны Ирана сообщили, что страна провела второе испытание своей ракеты-носителя "Зульджана".

О том, был ли второй запуск успешным представитель оборонного ведомства Ирана не сообщил. "Третий этап разработки ракеты-носителя "Зульджана" будет основан на сочетании информации, полученной во время сегодняшнего запуска", - заявил он государственному телевидению, пишет Reuters.

В прошлом году США выражали обеспокоенность по поводу первого запуска, в Вашингтоне опасаются, что такая баллистическая технология большой дальности, используемая для вывода спутников на орбиту, также может быть использована для запуска ядерных боеголовок.

"Зульджана" - трехступенчатая ракета-носитель на комбинации твердого и жидкого топлива.

Отметим, что на днях Иран заявил о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке.