Москва примет фестиваль фейерверков 

27 июн. 5:17

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" 13 и 14 августа пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - это знаковое культурное событие, которое проходит в Москве в седьмой раз, и за это время успело стать визитной карточкой столицы", - сказала заместитель председателя Комитета по туризму Алины Арутюновой.

"В этом году, помимо самого соревнования между пиротехническими командами из разных стран мира, гостей ждут выступления известных музыкантов и вечернее красочное театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух", - приводят ее слова ТАСС.

Участниками конкурса станут команды из восьми стран, которые покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства.