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Москва примет фестиваль фейерверков 

Москва примет фестиваль фейерверков 

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" 13 и 14 августа пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Международный фестиваль фейерверков "Ростех" - это знаковое культурное событие, которое проходит в Москве в седьмой раз, и за это время успело стать визитной карточкой столицы", - сказала заместитель председателя Комитета по туризму Алины Арутюновой.

"В этом году, помимо самого соревнования между пиротехническими командами из разных стран мира, гостей ждут выступления известных музыкантов и вечернее красочное театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух", - приводят ее слова ТАСС.

Участниками конкурса станут команды из восьми стран, которые покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. 

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