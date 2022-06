Россияне лишились возможности наняться на сезонные работы в Великобритании

26 июн. 20:24

Британские компании, нанимающие сезонных сельскохозяйственных рабочих, отказываются работать с российскими гражданами, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в прошлом году Россия занимала второе место по числу граждан, приехавших на сезонные работы в Великобританию, в этом году британские фермеры испытывают дефицит рабочей силы. По крайней мере три крупнейшие компании, ввозившие сезонных рабочих в Британию, отказывают россиянам в этом году, пишет издание.

На сайте компании Zoloterra Ltd указывается, что ее программа по найму сезонных рабочих действует "в обычном режиме" для граждан стран СНГ, кроме России и Беларуси. Компания AG Recruitment and Management Ltd отзывает сертификаты о спонсорстве, необходимые для получения визы, из-за "неблагоприятного политического/экономического фона, который очень затруднил обработку виз для граждан России". Компания Pro-Force в этом году принимает заявки только от резидентов Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Непала, Турции и Северной Македонии.

Компания Fruitful Jobs отмечает, что процесс найма рабочих из России "замедлился" из-за отсутствия возможности оплачивать работу сотрудников, роста стоимости заявок на визу и транспортных ограничений.