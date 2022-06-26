Опасные подъемы воды в реках на Кубани ожидаются в ближайшие дни

26 июн. 20:12

Синоптики предупреждают, что с 26 по 28 июня в Краснодарском крае ожидается опасный подъем уровня воды в реках.

Осадки, которые продолжаются в регионе могут поднять до неблагоприятных отметок воду на малых реках и притоках реки Кубань, а также на реках Черноморского побережья.

Анапа, Сочи, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Мостовский, Лабинский районы окажутся в зоне возможного подтопления.

До 27 июня в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение, прогнозируются сильные осадки, шквалистый ветер с порывами 20-22 м/с, местами над Черным морем могут формироваться смерчи.