В Грузии пройдет Tbilisi Jazz Festival 

27 июн. 2:31

Двадцать пятый по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет звезд мирового масштаба с 7 по 9 июля, сообщили организаторы, уточнив, что концерты состоятся в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.

В первый день фестиваля состоится концерт обладательницы пяти Грэмми Дайан Ривз в сопровождении бенда, в котором играют музыканты Джон Бизли, Ромеро Лубамбо, Итаигуара Брандао и Тереон Гюлли.

8 июля слушателей ждет проект Crosscurrents Trio. Его участники – это британский рок-барабанщик Дейв Холланд, американский джазовый саксофонист и мультиинструменталист Крис Поттер, и индийский музыкант, мастер игры на табле Закир Хусейна. Они преставят на суд публики свой "мистический проект".

Фестиваль закроется концертом известной австралийской джаз-басистки Линды Мэй Хан О вместе с американским мультиинструменталистом Тайшон Сорей.

Также в рамках мероприятия будут выступать и грузинские музыканты, в частности студенты джазового факультета Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, пишет Sputnik Грузия.