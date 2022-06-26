РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Молодежная столица России будет выбираться каждый год

Молодежная столица России будет выбираться каждый год

Россияне ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны, сообщил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале Росмолодежи в парке Музеон 26 июня.

"Каждый год в России может быть какая-то переходящая молодежная столица, поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, где вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с января будет носить звание - на год - молодежной столицы России", - заявил он.

Кириенко добавил, что в выбранном городе в течение года будут происходить "все основные молодежные проекты, конкурсы, фестивали, творческие проекты".

Молодежная столица России будет определяться через честное и открытое голосование.

565 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version