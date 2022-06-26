Молодежная столица России будет выбираться каждый год

26 июн. 19:53

Россияне ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны, сообщил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале Росмолодежи в парке Музеон 26 июня.

"Каждый год в России может быть какая-то переходящая молодежная столица, поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, где вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с января будет носить звание - на год - молодежной столицы России", - заявил он.

Кириенко добавил, что в выбранном городе в течение года будут происходить "все основные молодежные проекты, конкурсы, фестивали, творческие проекты".

Молодежная столица России будет определяться через честное и открытое голосование.