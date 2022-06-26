Ильхам Алиев посетил Гейгельский, Кельбаджарский и Лачинский районы

26 июн. 19:23

В воскресенье 26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кельбаджарский и Лачинский районы, сообщает АзерТАдж.

В Гейгельском районе азербайджанский лидер ознакомился со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кельбаджар, в Кельбаджарском районе принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1" и Н-ской воинской части Министерства обороны республики, побывал на строящейся малой гидроэлектростанции "Чираг-1". Также Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Кельбаджар-Лачин и работами на 110-киловольтной электрической подстанции "Горчу" в Лачинском районе.

Президенту республики представили проект водохранилища "Хакаричай" в Лачинском районе. Кроме того он ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Ильхаму Алиев в воскресенье был представлен генеральный план города Кельбаджар. Затем президент Азербайджана заложил фундамент Кельбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы, Кельбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды, санатория Истису.