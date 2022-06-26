Национальный музей Кабардино-Балкарии принял на вечное хранение Меч Победы

26 июн. 23:35

Национальному музею Кабардино-Балкарии передали на вечное хранение Меч Победы, который вручен Нальчику как городу воинской славы. Об этом сообщил на торжественной церемонии министр культуры республики Мухадин Кумахов.

"Это часть истории республики, истории тех людей, кто с первых дней войны сражался за нашу Родину, за наше светлое будущее. Вечная им память!" - сказал глава регионального Минкультуры.

В свою очередь, мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что решение передать Меч Победы на хранение в музей связано с тем, чтобы сделать реликвию максимально доступной для жителей, передает ТАСС.

Напомним, 9 июня 2022 года на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония вручения Мечей Победы городам воинской славы. Такой чести в том числе был удостоен и Нальчик.