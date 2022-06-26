В Испании протестуют против НАТО

26 июн. 18:50

В центре Мадрида в воскресенье проходит марш против НАТО, в нем участвует порядка 2,2 тыс человек, пишет ТАСС со ссылкой на делегацию правительства в автономном сообществе Мадрид.

Лозунгом протестного марша стало "Нет НАТО", участники выступают против проведения встречи глав государств и правительств Североатлантического альянса в Мадриде, которая намечена на 28-30 июня. Также они протестуют против увеличения расходов королевства на оборону.

"НАТО в действительности является крайне агрессивным альянсом, который подпитывает конфликты по всему миру и способствует милитаризации нашей планеты", - заявила одна из организаторов шествия, депутат от коалиции "Объединенные левые" в парламенте автономного сообщества Риоха Энар Морено. По ее словам, "в действительности НАТО является милитаристской организацией". Альянс служит только для того, чтобы "гарантировать интересы таких стран, как США", считает депутат.

На встрече НАТО в Мадриде планируется принятие новой стратегической концепции, также участники рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата.