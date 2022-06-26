Свыше 2 тыс человек пострадали в Ираке во время песчаной бури

26 июн. 18:42

За минувшие сутки помощь медиков в Ираке потребовалась 2,2 тыс человек, которые жаловались на удушье и трудности с дыханием на фоне песчаной бури.

"Медучреждения в Багдаде и в ряде иракских провинций зарегистрировали более 2 250 обращений по причине удушья разной степени тяжести", - информирует Минздрав страны, пишет информационный портал Shafaq News. В ведомстве добавили, что всем пострадавшим была оказана помощь, большинство из них вскоре почувствовали себя лучше и смогли покинуть медицинские учреждения.

Накануне песчаная буря охватила большинство регионов Ирака, была приостановлена работа международных аэропортов в Багдаде и Эн-Наджафе.