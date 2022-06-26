СМИ: до внешнего дефолта России осталось несколько часов

26 июн. 18:21

Россия находится в "нескольких часах" от дефолта - в воскресенье истекает льготный срок выплат на сумму порядка $100 млн по внешним долговым обязательствам, пишет агентство Bloomberg.

Официального объявления дефолта Россией не ожидается, но может быть формально зафиксирован "факт неисполнения долговых обязательств", если инвесторы не получат свои дивиденды вовремя.

У России есть средства и желание платить, однако она не имеет такой возможности из-за введенных Западом санкций.

"Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году", - пишет издание.

Ранее в Минфине России сообщали, что страна продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, выплаты будут производиться в рублях. Даже если будет объявлен технический дефолт, на российскую экономику это не повлияет, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов.