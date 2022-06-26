Археологи нашли уникальные курганы близ Павлодара

26 июн. 18:09

Казахстанские археологи обнаружили у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения - кимакские курганы, сообщает телеканал "Хабар 24".

Ранее ученые предполагали, что в этом месте имеются захоронения, теперь же удалось определить их точное местоположение. Вскрыты три некрополя.

"Об архитектуре кочевых народов практически ничего неизвестно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска, как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара", - рассказала археолог Елена Тушева.

В настоящее время специалистам удалось найти обломки кирпичей, фрагменты шелковой ткани, неопределенные кости. Ожидается, что в курганах будут обнаружены свидетельства архитектурного зодчества кимаков.

Археологи сходятся во мнении, что с работами нужно поторопиться - рядом с раскопками идет активное строительство частных домов, часть усыпальниц уже разграблена.