Саммит лидеров G7 стартовал в Баварии

26 июн. 17:47

В замке Эльмау в баварских Альпах начался саммит "Большой семерки", он продлится три дня - с 26 по 28 июня.

В первый день представители G7 проведут три рабочих заседания, на одном из которых в рамках политики безопасности, будут обсуждаться в том числе ситуация на Украине, антироссийские санкции и "усиление давления" на Москву. Также в воскресенье участники саммита обсудят изменения климата, макроэкономическую ситуацию, борьбу с инфляцией и инвестиционное сотрудничество.

В настоящее время в G7 председательствует ФРГ. По приглашению канцлера Олафа Шольца в Эльмау прибыли президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги и Японии Фумио Кисида. На саммит впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина.