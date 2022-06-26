Блинкен: уровень жизни россиян продолжит падать из-за санкций

26 июн. 17:11

Эффект от введенных антироссийских санкций будет только усиливаться со временем, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом саммита G7.

"Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали. Все это со временем лишь будет усиливаться, усиливаться и усиливаться", - заявил он.

Блинкен добавил, что введение запрета на импорт российского золота ударит по второй по прибыльности статье экспорта РФ. "Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов - это значительно", - отметил он.

Саммит "Большой семерки" под председательством Германии стартует сегодня в замке Эльмау в Баварии, на нем будет обсуждаться в том числе ситуация на Украине и санкции против России.