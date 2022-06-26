Ливни спровоцировали оползни на западе Грузии

26 июн. 17:28

В селах Сачино и Медани Цаленджихского района Западной Грузии из-за ливней активизировались оползни, может потребоваться эвакуация населения.

По данным местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. Оползень повредил газопровод.

Заммэра Цаленджиха Тамар Белкания прибыла в пострадавший район. Она сообщила, что опасность оползневых процессов оценят геологи. По словам Белкании, возможно несколько семей придется эвакуировать.

Заммэра отметила, что местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба, может потребоваться участие центрального правительства.

Подтопления и размытые дороги вследствие проливных дождей фиксируются также жителями Имерети и Рача-Лечхуми.