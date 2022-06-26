Пик субтропической жары в Москве придется на понедельник

26 июн. 16:49

Новая неделя в Москве начнется с рекордной субтропической жары, ожидается до 34 градусов, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, плюс 32-34 градусов, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ - плюс 33,6 градуса", - поделился синоптик.

По его словам, такая температура воздуха для середины лета в Москве на 10-11 градусов выше положенной многолетней нормы и фиксируется в регионе в конце июня в среднем не чаще одного раза в 12 лет.

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве на понедельник.