Непогода в Сочи повредила около сотни домой

26 июн. 16:38

Обследование территорий и домовладений в 14 населенных пунктов, пострадавших в Сочи в результате обильных ливней завершено.

"Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11-ти. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека", - сообщил глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев.

Он добавил, что готовится пакет документов для подачи заявки на выплату компенсаций владельцам данных домов.

Поиски туристов, машины которых унесло в море, продолжаются, заняты свыше 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. "Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна", - сообщает пресс-служба администрации.