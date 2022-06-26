Посольство Ирана поздравляет Азербайджан с Днем Вооруженных сил

26 июн. 16:22

Посольство Ирана в Азербайджане опубликовало поздравление по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.

"Посольство Ирана поздравляет азербайджанское командование и армию с Днем Вооруженных сил Азербайджана. Сотрудничество в области обороны между вооруженными силами двух соседних стран еще больше расширяется. Это сотрудничество станет гарантией мира и стабильности на Южном Кавказе и Каспийском море", - говорится в сообщении на официальной странице посольства в Twitter.

Ровно 104 года назад правительство Азербайджанской Демократической Республики решило создать первую регулярную армейскую часть – Отдельный азербайджанский корпус. Данное решение фактически заложило правовую базу для создания ВС Азербайджана.