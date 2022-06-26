Житель Казахстана пытался незаконно вывезти 30 тонн сахара из Киргизии

26 июн. 16:08

Казахстанец намеревался незаконно вывезти из Киргизии на родину 30 тонн сахара, сообщили в государственном Комитете национальной безопасности Киргизии.

Попытку незаконного вывоза груза удалось пресечь пограничникам КПП "Чон-Капка - Автодорожный". Вовремя досмотра КамАЗа под управлением 38-летнего казахстанца выяснилось, что мужчина ведет не удобрение, как он сам заявил, а около 30 тонн сахара - сладкий груз нарушитель спрятал за двумя рядами мешков с селитрой.

Нарушитель передан сотрудникам местных правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.