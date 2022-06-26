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Житель Казахстана пытался незаконно вывезти 30 тонн сахара из Киргизии

Житель Казахстана пытался незаконно вывезти 30 тонн сахара из Киргизии

Казахстанец намеревался незаконно вывезти из Киргизии на родину 30 тонн сахара, сообщили в государственном Комитете национальной безопасности Киргизии.

Попытку незаконного вывоза груза удалось пресечь пограничникам КПП "Чон-Капка - Автодорожный". Вовремя досмотра КамАЗа под управлением 38-летнего казахстанца выяснилось, что мужчина ведет не удобрение, как он сам заявил, а около 30 тонн сахара - сладкий груз нарушитель спрятал за двумя рядами мешков с селитрой.

Нарушитель передан сотрудникам местных правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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