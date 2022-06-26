Главная Фото Московский выпускной (фоторепортаж) 26 июн. 15:42 "Вестник Кавказа" Вчера в Парке Горького 35 тысяч столичных выпускников отметили окончание школы. 1195 просмотров Фото Россия Культура Общество Москва Парк Горького выпускной школа Баста праздники в России Праздники Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 17:47 Саммит лидеров G7 стартовал в Баварии 17:34 Второе сильное землетрясение случилось в Иране 17:28 Ливни спровоцировали оползни на западе Грузии 17:11 Блинкен: уровень жизни россиян продолжит падать из-за санкций 16:49 Пик субтропической жары в Москве придется на понедельник 16:38 Непогода в Сочи повредила около сотни домой 16:22 Посольство Ирана поздравляет Азербайджан с Днем Вооруженных сил 16:08 Житель Казахстана пытался незаконно вывезти 30 тонн сахара из Киргизии 15:55 Москвичей ожидает субтропическая жара 15:40 Путин посетит Таджикистан и Туркменистан Видео Зачем Лавров ездил к Алиеву? Жак Ихмальян в Музее Востока Инфоповод. Азербайджан и Армения. Рухнул крипторынок. Смертельная беда в Афганистане. Чемпион НБА "Мир" рассказал об азербайджанцах в России Фильм "Игла" на большом экране в Москве Грузия не будет воевать с Россией из-за Украины