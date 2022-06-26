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Московский выпускной (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Вчера в Парке Горького 35 тысяч столичных выпускников отметили окончание школы.

 

Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
Московский выпускной (фоторепортаж)
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