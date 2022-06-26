Москвичей ожидает субтропическая жара

26 июн. 15:55

Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, воздух прогреется до плюс 32-34 градусов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

"В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, плюс 32-34 градусов, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ - плюс 33,6 градуса", - рассказал синоптик.

Тишковец также добавил, что такая температура воздуха на 10–11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы и фиксируется столичными метеорологами в конце июня в среднем не чаще одного раза в 12 лет.