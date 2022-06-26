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Франция поддерживает эмбарго на российское золото

Франция поддерживает эмбарго на российское золото

Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, однако обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза", - пишет Рейтер.

Кроме того, в сообщении говорится, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.

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