Байден и Шольц обсудили военную поддержку Украины

26 июн. 15:05

Сегодня президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом лидеров G7 провели встречу, на которой подчеркнули приверженность Вашингтона и Берлина военной и экономической поддержке Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Джо Байден встретился сегодня с канцлером Олафом Шольцем в Германии перед саммитом лидеров G7 … Лидеры подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению оказания военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки Украине", - сообщается в заявлении.

Кроме того, Байден и Шольц обсудили усилия "по смягчению последствий" ситуации на Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Помимо встречи президента США и канцлера ФРГ, перед саммитом также встретились Борис Джонсон и Эммануэль Макрон.