СМИ: НАТО обсуждает масштабное развертывание сил в Европе

26 июн. 14:29

Во время саммита НАТО в Мадриде в конце июня страны-члены альянса намерены обсудить крупнейшее развертывание вооруженных сил на территории Европы. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники.

"Некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия альянса на востоке, состоящего из боевых групп, к бригадам", – сообщил источник издания.

По словам источника, некоторые страны-члены альянса, расположенные недалеко от российских границ, хотят поднять оборонительную позицию до категории дивизий под командованием генералов. Уточняется, что такие воинские части будут насчитывать до 15 тысяч военных.

Кроме того, по информации издания, союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений. На саммите будет принята новая стратегическая концепция, которая "положит конец связям с Москвой".