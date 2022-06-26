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ЕС рассмотрит возможность введения запрета на импорт золота из России

ЕС рассмотрит возможность введения запрета на импорт золота из России

Евросоюз готов изучить возможность введения запрета на импорт российского золота, но важно, чтобы санкции не вредили экономике ЕС. Об этом в воскресенье заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в баварском замке Эльмау, где пройдет саммит G7.

"Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике", - сказал Мишель.

По его словам, данный вопрос будет поднят на саммите G7 и с представителями стран Евросоюза, которые должны единогласно принимать решения относительно санкций.

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония собираются ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

"Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня", - заявили на Даунинг-стрит, отметив, что британский премьер призовет своих коллег по "семерке" ввести аналогичные меры.

Позже сообщение о введении эмбарго на российское золото подтвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Большая семерка" вместе объявит о запрете на импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", - написал он в своем Twitter.

Ранее информационное агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации также уточнило, что официально о запрете будет объявлено 28 июня.

Кроме того, в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что запрет на экспорт золота из России поддерживает Франция.

В канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона уточнили, что ограничения распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного.

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