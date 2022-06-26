ЕС рассмотрит возможность введения запрета на импорт золота из России

26 июн. 14:00

Евросоюз готов изучить возможность введения запрета на импорт российского золота, но важно, чтобы санкции не вредили экономике ЕС. Об этом в воскресенье заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в баварском замке Эльмау, где пройдет саммит G7.

"Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике", - сказал Мишель.

По его словам, данный вопрос будет поднят на саммите G7 и с представителями стран Евросоюза, которые должны единогласно принимать решения относительно санкций.

Напомним, что в воскресенье стало известно, что Великобритания, США, Канада и Япония собираются ввести запрет на приобретение российского золота в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

"Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня", - заявили на Даунинг-стрит, отметив, что британский премьер призовет своих коллег по "семерке" ввести аналогичные меры.

Позже сообщение о введении эмбарго на российское золото подтвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Большая семерка" вместе объявит о запрете на импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", - написал он в своем Twitter.

Ранее информационное агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации также уточнило, что официально о запрете будет объявлено 28 июня.

Кроме того, в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что запрет на экспорт золота из России поддерживает Франция.

В канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона уточнили, что ограничения распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного.