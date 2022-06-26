Кто и что ускоряет эмиграцию из Армении

В Армении не принято говорить о проблеме оттока населения, ставшего естественным следствием полублокадного положения республики. Вспоминают о тысячах армянских эмигрантах редко, чаще всего, когда политические элиты спорят между собой, обвиняя друг друга в предательстве национальных интересов, или когда необходимо демонизировать Турцию или Азербайджан. Говорить открыто о внутриполитических проблемах страны считается дурным тоном, даже в ходе политического противостояния, поскольку подобная риторика обнажает уязвимость всех без исключения правительственных администрации Армении.

Однако не Турция, не Азербайджан, не Грузия и не Россия сделали Армению страной непривлекательной для долговременного проживания. Почему же туристы в страну приезжают, но вернуться на ПМЖ желающих мало?

В постсоветской Армении успех определяется вхождением в одну из влиятельных "корпораций": власть, крупный капитал, военная верхушка и духовенство. Причем деятельность последних двух сакрализирована и не подлежит обсуждению. Наука, образование медицина функционируют по западному образцу и не предполагают значительных субсидий со стороны государства, а потому малопривлекательны и не вписывается в современное представление об успехе. У армянского обывателя остается три пути: натуральное хозяйство, архаичный бизнес или эмиграция, дающая возможность начать жизнь вне дефицита, нужды и поиска полезного знакомства.

Казалось бы, не всех интересует бизнес и личное обогащение, а коррупция и клановость присуща всем государствам, даже там, где уровень демократии считается эталонным. Но для того, чтобы найти себя в пространстве современного общества, нужна минимальная политическая стабильность в стране. Но армянские элиты демонстрируют неспособность решать проблемы. Армянское общество убеждено, что правительство (неважно, прежнее или нынешнее) не способно обеспечить безопасность страны, а потому вынуждено ориентироваться либо на российский, либо западный вектор развития. Самостоятельно правительство не способно формировать внешнеполитическую повестку, предпочитая заниматься самовосхвалением. Иными словами, лидеры постсоветской Армении приучили народ следить за мировой политической конъюнктурой и не требовать власти. Руководство республики принимает те или иные решения, подстраиваясь под внешние условия. Мы знаем о "казанской формуле", "мадридских принципах" и "планах Гобла", но ничего не знаем об аналогичных армянских проектах либо планах, условно, Пашиняна, Саркисяна, Манучаряна и.т.д. Поэтому складывается впечатление, что ответ на вопрос о будущем армянской политики стоит искать не в Ереване а в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.

Желание покинуть республику усиливает и то обстоятельство, что армянский обыватель под действием риторики националистов пребывает в состоянии перманентного страха. Любое выступление, решение азербайджанской политики в Армении непременно будет вульгаризировано. К примеру, на минувшей неделе из уст чрезмерно активного дашнака, вице-спикера Национального собрания Армении Ишхана Сагателяна, прозвучали слова о том, что строительство объездного пути в обход города Лачин – "очередной шаг со стороны Баку, чтобы искоренить армянское присутствие на территории современного Азербайджана". То есть строительство дороги в обход административного центра одноименного района, чтобы транспорт российского миротворческого контингента не заезжал в город, якобы обусловлено желанием Баку тайно освоить новый путь. Националисты вселяют в одних граждан страх перед "неминуемой расправой" и тем самым побуждают их уехать за пределы страны, а других - взяться оружие.

О том, что за последние три десятка лет армянская политика постепенно регрессировала до уровня ранней эпохи зарождения национальных государств, сказано немало. Важно, что устойчивый регресс пагубно отразился на одном из первостепенных направлений постсоветской Армении – консолидации этноса. Ангажированная, инертная элита республики постепенно отвернула от себя многочисленную часть армянства, способную возрождать и поддерживать ранее оборванные культурные связи вне зависимости от ресурсов и уровня дохода людей.