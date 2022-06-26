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Иран намерен восстановить транзитное положение

Иран намерен восстановить транзитное положение

Правительство Ирана намерено восстановить центральное транзитное положение страны, которое призвано соединить Азиатские страны с Европой. Об этом заявил в воскресенье член парламентской комиссии по экономическим вопросам Асгар Салими, передает ИРНА.

"Иран имеет общую границу с 15 странами и является связующим звеном между Азией и Европой через Россию и Турцию и связующим звеном между странами Центральной Азии и странами Персидского залива", - сказал он, добавив, что это стратегическое положение Ирана создало уникальную возможность для страны сосредоточиться на глобальном транзите.

Он также указал, что сообщение с густонаселенными странами через Оманский залив является хорошей возможностью для экономического и торгового взаимодействия, и правительству следует уделить первоочередное внимание укреплению экономического обмена в восточной части.

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