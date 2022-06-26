В Баку состоялось заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии

26 июн. 13:02

В столице Азербайджана состоялось 6-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, сообщает агентство Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что для участия в заседании в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем комиссии со стороны Румынии, министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску. Он и сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве и повестке дня заседания комиссии.

Министр отметил особую роль Совместной декларации об установлении стратегического партнерства, подписанной в 2019 году, Совместного плана действий по реализации стратегического партнерства, подписанного в 2011 году, а также 61 документа о сотрудничестве, подписанного в предыдущие годы, в расширении отношений.

Бабаев также подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Румынией увеличился на 31,3 процента в прошлом году и в 2,77 раза в январе-апреле этого года. По его мнению, это является показателем развития экономических отношений между двумя странами.

По итогам встречи стороны подписали Протокол между правительствами Азербайджана и Румынии, охватывающий направления будущего сотрудничества.