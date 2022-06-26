Вице-президент Турции: Швеция и Финляндия не выполнили требования Анкары по вступлению в НАТО

26 июн. 12:47

Вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNN Türk заявил, что власти Турции пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые бы побудили Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО двух северных стран, передает ТАСС.

"Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется", - сказал Октай.

Под конкретными шагами имеется в виду запрет в Швеции и Финляндии деятельности организаций, которые Турция считает террористическими, и предоставление соответствующих письменных обязательств.

Он добавил, что НАТО является "зонтиком безопасности", поэтому все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ. Турция не хочет, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО, подчеркнул Октай.