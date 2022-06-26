Полиция Тбилиси задержала подозреваемого в умышленном убийстве нескольких человек

26 июн. 12:31

Полиция Тбилиси задержала 30-летнего мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Sputnik Грузия.

Отмечается, что задержанный был в прошлом судим. Ему грозит тюремное заключение на срок от 16 до 20 лет.

Как установило следствие, 24 июня обвиняемый ранил холодным оружием трех человек, после чего скрылся с места преступления. Обвиняемый был задержан полицией Исани по горячим следам.

В сообщении говорится, что драка произошла между соседями в Исанском районе Тбилиси. Словесная перепалка переросла в поножовщину.

Все трое пострадавших были доставлены в клинику, одному из них потребовалась операция.