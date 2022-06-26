Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов в Сочи

26 июн. 12:16

К поискам туристов, которых в машинах унесло течением реки в Сочи, подключились водолазы. Они обследуют морское дно в поиске пропавших. Об этом сообщила администрация города.

"Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна", - говорится в сообщении администрации.

Напомним, что в результате сильных ливней пострадал Лазаревский район курорта. Несколько автомобилей были унесены течением селевых потоков в море. Согласно данным регионального СК, в двух автомобилях находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.