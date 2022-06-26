Вице-президент Турции: встреча по вопросу вывоза зерна с Украины прорабатывается

26 июн. 12:01

Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает РИА Новости.

"Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", - заявил вице-президент в интервью CNN Turk.

Напомним, что ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, однако остаются технические моменты, которые требуют обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.