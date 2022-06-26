Мишустин утвердил увеличение резервного фонда правительства

26 июн. 11:45

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что средства пойдут в том числе на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.

"Резервный фонд правительства увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений", - говорится в сообщении кабмина.

Отметим, что источником увеличения резервного фонда стали неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.