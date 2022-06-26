Володин рассказал о законодательных нововведениях

26 июн. 11:15

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о новых законах, которые вступят в силу в июле текущего года.

"Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность – говорится в пояснительных материалах к сообщению) - нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей", - написал Володин.

Кроме того, в материалах, которые были опубликованы на канале, сказано, что в некоторых регионах будет запущен специальный налоговый режим для малого бизнеса. Отмечается, что участники программы будут заполнять меньше отчетности, им не нужно будет платить страховые взносы. Нововведения коснутся и должников: у них смогут списывать суммы, оставляя прожиточный минимум.