Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции

26 июн. 10:58

В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли, еще 16 ранены. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, передает РИА Новости.

"В Кастамону автомобиль, направлявшийся из Стамбула в сторону Самсуна, и пассажирский автобус, следовавший на встречную полосу, столкнулись лоб в лоб. В результате аварии водитель автомобиля Хусейн Этчи и пассажир Мирай Сане Этчи погибли на месте происшествия. В результате аварии пострадали 16 человек, находившихся в автобусе", - говорится в сообщении.

Раненые были госпитализированы бригадами скорой медицинской помощи.